お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が22日、オフィシャルブログを更新。11歳の長男・誠希千（せいきち）くんがバスケットボールチームのキャプテンに立候補していたことを明かし、その積極的な姿勢に母としての思いをつづった。 この日、小原は「立候補していたのを知らなかった！★」と題してブログを更新。体育館の隅でバスケットボールを持つ６歳の長女・こうめちゃんの姿とともに「昨夜は バスケ見学にいきました」と切