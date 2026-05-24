Survive Said The Prophetが、周年イヤーを締めくくる初の自主企画フェス＜MAGIC HOUR FESTIVAL＞を2026年12月26日(土)に東京・豊洲PITにて開催することが決定した。2026年1月にはTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールエンディングテーマに起用された「Speak of the Devil」がスマッシュヒットを記録。さらに5月から6月にかけては各地で対バンアーティストを迎えた自主企画ツアー＜MAGIC HOUR TOUR＞を開催中と、結成15周年を