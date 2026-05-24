ファッションブランド「EMODA（エモダ）」より、サンリオのキャラクター「ハローキティ」「マイメロディ」とのコラボレーションアイテムが、2026年5月27日（水）より「EMODA」全店舗および公式通販サイト「RUNWAY channel」「ZOZOTOWN」にて発売される。＞＞＞EMODAのキティとマイメロコラボアイテムをチェック！（写真8点）ハローキティのフルネームはキティ・ホワイト。生まれた場所はイギリス ロンドンの郊外。身長はりんご5個