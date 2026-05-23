俳優の後藤久美子さん（52）、フランスの元F1レーサーのジャン・アレジさん（61）夫妻の長女でモデルのエレナ・アレジ・後藤さん（29）が2026年5月17日、自身のインスタグラムを更新。私服姿など、プライベートショットを披露した。「May」エレナさんは、「May」といい、短い丈のキャミソールの上にスウェットを羽織ったショットを含む17枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、白いキャミソールに黄色いスウェ