30日の中日戦でMAYUKAとMIIHIがセレモニアルピッチオリックスは23日、京セラドームで行われる30日の中日戦で、9人組ガールズグループ「NiziU」のMAYUKAさんとMIIHIさんがセレモニアルピッチを行うと発表した。関西出身の2人が、試合前のグラウンドを華やかに彩る。土曜の午前11時過ぎに球団が発表した情報に、ファンからは驚きと歓喜の声が上がっている。イベントは6月6日、7日に同球場で開催されるドーム公演に先駆けて行われ