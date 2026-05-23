30日の中日戦でMAYUKAとMIIHIがセレモニアルピッチ

オリックスは23日、京セラドームで行われる30日の中日戦で、9人組ガールズグループ「NiziU」のMAYUKAさんとMIIHIさんがセレモニアルピッチを行うと発表した。関西出身の2人が、試合前のグラウンドを華やかに彩る。土曜の午前11時過ぎに球団が発表した情報に、ファンからは驚きと歓喜の声が上がっている。

イベントは6月6日、7日に同球場で開催されるドーム公演に先駆けて行われる。当日は午後1時40分頃からセレモニアルピッチが予定されている。マウンドに上がるMAYUKAさんは「思いっきり投げたいと思います！」、MIIHIは「野球が大好きなので始球式に出ることができて本当にうれしいです！」とそれぞれ意気込みをコメントした。

突然の豪華ゲストの来場一報に、ファンからは驚きの声が続出した。「え、NiziU来んの??? え？ 凄」「!?!?!?!?!?」「え、マジで!?」「突然きたなw」と困惑と歓喜が入り混じるリアクションが寄せられた。

さらに、イベントを心待ちにするファンの高まりは収まらない。「めっちゃいいな羨ましい」「行きてえよおおおおおおおおお」「めっちゃ楽しみすぎる」「まっていきたすぎるんだが」「えええええええマジか行きたかった涙」「こんな大物ゲスト連れてこれるとか」「やったあああああああ」「神イベ確定」といった声が上がっていた。

NiziUは2020年のデビュー後、わずか29日で「NHK紅白歌合戦」への出場を果たすなど数々の快挙を成し遂げてきた。2023年には初となるスタジアム公演を成功させ、同年に韓国デビューも果たしている。今年7月には初のベストアルバム『Portfolio』のリリースを控えており、今なお世界的な人気を誇っている。（Full-Count編集部）