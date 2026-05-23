ベガルタ仙台FW安野匠「信頼は僕が決めることではない」ベガルタ仙台のFW安野匠がプロ2年目で初アシストをマークした。途中出場しながら不要なイエローカードを立て続けにもらい、退場処分を受けて周囲を激怒させたザスパ群馬戦から1カ月半。再出発の覚悟を丸刈りに込めて、信頼を取り戻そうと愚直に前を向き続けてきた20歳のストライカーの思いに迫った。（取材・文＝藤江直人）急に視界が遮られた。敵地レモンガススタジアム