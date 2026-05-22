調理機能付きの炊飯器で料理を作る人は多いと思います。調理時に入れてはいけない物や危険な使い方について、アイリスオーヤマの公式TikTokアカウントが紹介しています。【要注意】「えっ…」これが「調理機能付き炊飯器」の“危険な使い方”です！公式アカウントは「要注意 その炊飯器レシピ 実は危険かも…！？」というタイトルの動画を公開。この動画では「まずは“調理機能付き”炊飯器かチェック」と解説した上で入れて