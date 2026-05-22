PSYCHIC FEVERが、ニューシングル「I Got Ways」を本日5月22日より配信リリースした。本楽曲は7月10日(金)にリリースされる2ndアルバム『DIFFERENT』からの先行配信作。Chris Brown、H.E.R.やLISA (BLACKPINK)など数々の世界的ヒットを手掛けるプロデューサーRykeyz（ライキーズ）を迎えた大人の魅力が漂うミディアムバラードであり、4月に開催された＜PSYCHIC FEVER JAPAN TOUR 2026 “THE ROOTS”＞のアンコールにて、ForEVER（