アクア株式会社は、AQUAの最新ドラム式洗濯乾燥機「まっ直ぐドラムシリーズ」ほか、おすすめの新商品を体験できる「AQUA 体感フェア 2026」を、2026年6月6日（土）より全国4都市で順次開催する。■これまで東京で2度開催し、好評だった「AQUA 体感フェア」を、仙台・名古屋・大阪・福岡の4都市で実施する。コンパクト＆大容量が特長のドラム式洗濯乾燥機「まっ直ぐドラムシリーズ」や、鮮度保持性能にこだわった冷蔵庫のフラッグシ