20th Centuryが、6月5日よりスタートする＜20th Century Live Tour 2026 〜唄う人 踊る人〜＞の開催を記念し、毎週異なるテーマのもと、これまでのライブ映像作品の中から選りすぐりのパフォーマンス映像を公開することを発表した。記念すべき第1週目のテーマは「踊る人」ということで、＜20th Century Live tour 2023 〜僕たち20th Centuryです!〜＞より、「Shelter（Live Tour 2023ver.）」のライブ映像が公開された。オリジナ