EXILEが、株式会社ワークマンとのコラボプロジェクト「EXILE×ZERO-STAGE/WORKMAN」から誕生した新製品「ZERO-STAGEファンウェア」のTVCMに新曲「24karats GOLD LEGACY feat.松本孝弘」が起用されたことを発表した。TVCMにはEXILE TAKAHIRO、橘ケンチ、EXILE TETSUYAが出演。ZERO-STAGEファンウェアの最大の特徴で、これまでファンウェアの難点でもあった「風船のような膨らみ」を極限まで抑えたスタイリッシュさを伝える映像に仕