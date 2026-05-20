【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』（6月30日発売）の先行カット第4弾が公開された。 ■金川紗耶と一緒にアクティビティを楽しんでいるような一枚 今回公開されたのは、クロアチア・ドゥブロブニクの街並みに囲まれた海でカヌーに挑戦した際に撮影された一枚。 本写真集では“彼女感”を意識して撮影に挑んだ“やんちゃん”こと金川。まさに“やんち