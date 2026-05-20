乃木坂46金川紗耶が“やんちゃ”な表情でカヌーに挑戦！1st写真集『好きのグラデーション』先行カット第4弾公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』（6月30日発売）の先行カット第4弾が公開された。

■金川紗耶と一緒にアクティビティを楽しんでいるような一枚

今回公開されたのは、クロアチア・ドゥブロブニクの街並みに囲まれた海でカヌーに挑戦した際に撮影された一枚。

本写真集では“彼女感”を意識して撮影に挑んだ“やんちゃん”こと金川。まさに“やんちゃ”な表情を浮かべ、まるで一緒にアクティビティを楽しんでいると錯覚してしまうような素の表情を写した写真となっている。

撮影：三宮幹史

■書籍情報

2026.06.30 ON SALE

『乃木坂46 金川紗耶1st写真集 好きのグラデーション』

■【画像】『乃木坂46 金川紗耶1st写真集 好きのグラデーション』通常版の表紙

■関連リンク

『乃木坂46 金川紗耶1st写真集 好きのグラデーション』OFFICIAL X

https://x.com/saya_1stphoto

乃木坂46 OFFICIAL SITE

https://www.nogizaka46.com