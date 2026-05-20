アストロスケールホールディングスが大幅反落している。同社は１９日の取引終了後、第三者割当による新株及び転換社債型新株予約権付社債（ＣＢ）と、海外での公募によるユーロ円建ＣＢの発行により、３０６億円を調達すると発表。１株利益の潜在的な希薄化リスクを意識した売りが膨らんだ。 ユーロ円ＣＢは２０２９年満期で発行金額は１００億円。また、ヒューリックを割当予定先としてＣＢ