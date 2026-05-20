アストロスケールホールディングス<186A.T>が大幅反落している。同社は１９日の取引終了後、第三者割当による新株及び転換社債型新株予約権付社債（ＣＢ）と、海外での公募によるユーロ円建ＣＢの発行により、３０６億円を調達すると発表。１株利益の潜在的な希薄化リスクを意識した売りが膨らんだ。



ユーロ円ＣＢは２０２９年満期で発行金額は１００億円。また、ヒューリック<3003.T>を割当予定先としてＣＢを発行し１６３億円調達するほか、ヒューリックとスカパーＪＳＡＴ<9412.T>を割当予定先として新株も発行。発行株式数は２５２万３４７３株、発行価格は１株１７０４円とし、約４３億円調達する。東証での１８日終値を当初転換価額として計算した場合の希薄化率は最大１２．０８％。アストロＨＤは調達資金に関し、防衛関連の受注拡大を見据えた生産設備の拡充や、寿命延長サービス衛星の製造、運転資金などに充てる。



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出所：MINKABU PRESS