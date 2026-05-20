DJI Lito 1 DJIのドローンに新シリーズ登場 ジンバルカメラからポータブル電源、ロボット掃除機まで、今やドローン以外でもドカドカ新製品が出てくるDJIだが、祖業のドローンでも今年新シリーズが登場した。 4月23日に発売開始したエントリー「Lito」シリーズは2つのモデルを用意。「DJI Lito 1」はドローンとしての標準的な機能を備えつつ、価格を抑えたモデル。