モスフードサービス（東京都品川区）のハンバーガーチェーン「モスバーガー」が、井村屋（津市高茶屋）と共同開発した新商品「アイスドルチェ 苺（いちご）クリームのアイスわらび餅 〜あまおうソース入り〜」と「アイスドルチェ 抹茶クリームのアイスわらび餅 〜黒蜜ソース入り〜」を5月20日から期間限定で販売します。【ヤバイ！】新商品「ふんわりスフレパンケーキ ＜国産白桃ソース＞」もおいしそう！同日発売の新商品も一