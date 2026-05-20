モスフードサービス（東京都品川区）のハンバーガーチェーン「モスバーガー」が、井村屋（津市高茶屋）と共同開発した新商品「アイスドルチェ 苺（いちご）クリームのアイスわらび餅 〜あまおうソース入り〜」と「アイスドルチェ 抹茶クリームのアイスわらび餅 〜黒蜜ソース入り〜」を5月20日から期間限定で販売します。

【ヤバイ！】新商品「ふんわりスフレパンケーキ ＜国産白桃ソース＞」もおいしそう！ 同日発売の新商品も一挙に見る！

同社は2023年から、夏向けに和の要素を取り入れた「溶けないアイス」として「葛アイス」シリーズなどを販売。今年は、創業130年の井村屋との共同開発で夏の定番「わらび餅」をアレンジ。

新商品は、わらび餅でソースとクリームを包んだ、凍ったまま食べるスイーツ。「苺クリームのアイスわらび餅 〜あまおうソース入り〜」は福岡県産「あまおう」を使った甘酸っぱいソースと、同じく「あまおう」の果汁を加えたまろやかな苺クリームを閉じ込め、三層構造に仕上げた一品です。

一方の「抹茶クリームのアイスわらび餅 〜黒蜜ソース入り〜」は、沖縄県産の黒糖を使用した黒蜜ソースと、宇治抹茶を配合した抹茶クリームをわらび餅で包んだメニュー。黒蜜ソースの甘さと抹茶クリームのほろ苦さがマッチした味わいで、ぷるんとしたわらび餅とくちどけの良いクリーム、とろりとしたソースの食感も堪能できます。両商品とも、時間の経過とともにわらび餅やクリームがやわらかく溶け、一口ごとに変化する口当たりが楽しめます。価格はともに260円（税込み）です。

また、定番商品「ふんわりスフレパンケーキ」に、国産の白桃ピューレと果肉を使用した「ふんわりスフレパンケーキ ＜国産白桃ソース＞」（520円）も販売されます。