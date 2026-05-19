スイスの高級時計ブランド「ウブロ」は、2026年4月14日に自社開発・製造のクロノグラフムーブメントの精緻な構造美を堪能できる「ビッグ・バン ウニコ」をさらに進化させた新作「ウブロ ビッグ・バン リローデッド」を発表。【写真】俳優人生を変える転機になった作品…として、『キングダム』出演時のエピソードを語る山粼賢人さんこれを記念して、ウブロ プレジデント アジアパシフィック リージョンのマキシム・アラール