しまむら（さいたま市大宮区）が「暮らしの大応援祭」第3弾を、5月20日から期間限定で実施します。【画像】特別価格の商品が気になる！キャンペーン賞品の画像を見る！（3枚）「暮らしの大応援祭」では、日々の暮らしに役立つ厳選アイテムを特別価格で販売。同月22日までの3日間は、日替わり特価アイテムも登場します。また、この夏おすすめの特別アイテムも販売されます。宝島社の人気女性ファッション誌「リンネル」と「In