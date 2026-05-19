しまむら（さいたま市大宮区）が「暮らしの大応援祭」第3弾を、5月20日から期間限定で実施します。

【画像】特別価格の商品が気になる！ キャンペーン賞品の画像を見る！（3枚）

「暮らしの大応援祭」では、日々の暮らしに役立つ厳選アイテムを特別価格で販売。同月22日までの3日間は、日替わり特価アイテムも登場します。また、この夏おすすめの特別アイテムも販売されます。

宝島社の人気女性ファッション誌「リンネル」と「InRed」の共同プロデュースによるブランド「SEASON REASON by Lin.＆Red（シーズン・リーズン・バイ・リンアンドレッド）」では、ひんやり快適で暑さ対策におすすめの「アイスTシャツ」シリーズが登場。

また、赤城乳業65周年を記念し、「ガリガリ君」「ガツン、とみかん」「チョコミント」のコラボアイテムも発売されます。

6月28日までの期間中、しまむらグループ公式アプリの会員特典から応募すると、抽選で計50人にスリッパ、靴下、タンブラーの「FIBER DRY」賞品がプレゼントされます。

