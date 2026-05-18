5月にもかかわらず、地域によっては最高気温が30度を超えた日もあります。そろそろエアコンを使い始める人は多いのではないでしょうか。電気代が上がってしまうエアコンのNGな使い方や対処法などについて、アイリスオーヤマの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【要注意】「えっ…」これが「エアコン」を使う時の“NG行為”です！公式アカウントは「夏のNG行動、当てはまってませんか？？」「ついついやりがち