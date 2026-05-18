田中みな実が、5月16日放送のラジオ『田中みな実 あったかタイム』（TBSラジオ）で、自身への “偏見” に反撃したものの、一部で反発を呼んでいる。「この日のゲストである映画コメンテーター・コトブキツカサさんから、ラジオでは本音を出すことこそリスナーが喜ぶとアドバイスされると、田中さんは『よく言われるんだけど』と切り出しました。そして『“この人、40にもなっていつまで恋愛の話ばっかりしてるの？” とか言わ