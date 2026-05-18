田中みな実が、5月16日放送のラジオ『田中みな実 あったかタイム』（TBSラジオ）で、自身への “偏見” に反撃したものの、一部で反発を呼んでいる。

「この日のゲストである映画コメンテーター・コトブキツカサさんから、ラジオでは本音を出すことこそリスナーが喜ぶとアドバイスされると、田中さんは『よく言われるんだけど』と切り出しました。

そして『“この人、40にもなっていつまで恋愛の話ばっかりしてるの？” とか言われるんですけど』と世間の声に言及。『恋愛の話がいちばん当たり障りがない』としつつ、『政治の話をし始めたらハレーションが起きるじゃん？ 間違いなく』と説明したのです。

さらに番組について『普遍的なこと、どうでもいい恋愛の話をおじさんとするというのが、この番組ならではで、おもしろいと思ってやってるわけ』と強調。

そのうえで『私、いつまでたってもお花畑で恋愛の話ばっかり！みたいな人間ではないわけですよ！』と声を荒らげ、自分は視野の広い多角的な人間だと主張。政治に対する評論も『いつか言ってやろうと思って』と語気を強めていました」（芸能記者）

つまり、政治について語ろうと思えば語れるが、番組の色に合わせて語らないだけという主張だった。Xでは、応援の声もあるが、

《なんでこの方はこんなにも理屈っぽいんだろう》

《この負けん気だけで生きてるんやろな》

《可哀想って、思われる前に色々、やめた方が良いですよね》

と手厳しい声も並んでしまった。

TBS退社後は女優業にまい進。さらに2019年に発売した写真集『Sincerely yours…』が累計60万部超の大ヒット。“なりたい女No.1” として君臨した田中みな実も、近年はその発言がたびたび物議を醸すようになっている。

芸能プロ関係者が語る。

「たとえば、2021年5月放送の『グータンヌーボ2』（フジテレビ系）で、共演者の『ゲーム好きな男性がいい』発言に対し、『ゲームってだらけてると思っちゃうの。家にゲーム用のイスがあったらNoって思う』と返してプチ炎上。

最近も、3月14日放送の『あったかタイム』で、そば店で塩を求める客に『もともとついてないってことは推奨してない』と持論を披露。これが “食の美学” の押しつけではないかと議論を呼びました」

ぶりっ子キャラだったTBS時代も、世間のバッシングにもめげずにやり通し、フリー転身後はたゆまぬ美への努力で世間の偏見をはねのけ、美のカリスマへ上り詰めた田中だが……。

「ぜひとも今後は、ニュースを斬りまくって、世間を驚かせてほしいものです。田中さんならではの視点を望む視聴者も多そうです」（前出・芸能プロ関係者）

田中も今年で40歳。次に目指すはニュースキャスターか。