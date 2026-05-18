18日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比500円高の6万1160円と急騰。日経平均株価の現物終値6万815.95円に対しては344.05円高。出来高は2308枚となっている。 TOPIX先物期近は3849.5ポイントと前日比32ポイント高、TOPIXの現物終値比は22.99ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 61160