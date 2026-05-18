日経225先物：18日19時＝500円高、6万1160円
18日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比500円高の6万1160円と急騰。日経平均株価の現物終値6万815.95円に対しては344.05円高。出来高は2308枚となっている。
TOPIX先物期近は3849.5ポイントと前日比32ポイント高、TOPIXの現物終値比は22.99ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 61160 +500 2308
日経225mini 61155 +485 36524
TOPIX先物 3849.5 +32 3664
JPX日経400先物 34940 +375 148
グロース指数先物 791 +6 220
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3849.5ポイントと前日比32ポイント高、TOPIXの現物終値比は22.99ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 61160 +500 2308
日経225mini 61155 +485 36524
TOPIX先物 3849.5 +32 3664
JPX日経400先物 34940 +375 148
グロース指数先物 791 +6 220
東証REIT指数先物 売買不成立
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