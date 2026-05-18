　18日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比500円高の6万1160円と急騰。日経平均株価の現物終値6万815.95円に対しては344.05円高。出来高は2308枚となっている。

　TOPIX先物期近は3849.5ポイントと前日比32ポイント高、TOPIXの現物終値比は22.99ポイント高で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 61160　　　　　+500　　　　2308
日経225mini 　　　　　　 61155　　　　　+485　　　 36524
TOPIX先物 　　　　　　　3849.5　　　　　 +32　　　　3664
JPX日経400先物　　　　　 34940　　　　　+375　　　　 148
グロース指数先物　　　　　 791　　　　　　+6　　　　 220
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース