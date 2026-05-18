日本マクドナルド（東京都新宿区）が、人気商品「チキンタツタ」と新商品「タルタル油淋鶏（ユーリンチー）風チキンタツタ」「チーズチキンタツタ」など全6種を期間限定で販売中です。同社の公式「X」アカウントが、5月19日で販売を終了することを伝え、SNS上では「えっ、待って」「定番化してほしい」という声が上がっています。【画像】マジで…！？マクドナルド・現在特別価格、衝撃の《たんぱく質》量のメニューとは？今年