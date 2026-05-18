日本マクドナルド（東京都新宿区）が、人気商品「チキンタツタ」と新商品「タルタル油淋鶏（ユーリンチー）風チキンタツタ」「チーズチキンタツタ」など全6種を期間限定で販売中です。同社の公式「X」アカウントが、5月19日で販売を終了することを伝え、SNS上では「えっ、待って」「定番化してほしい」という声が上がっています。

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今年の「チキンタツタ」が終了！

「チキンタツタ」は、1991年に初登場し、今年35年。定番のタツタに、香味油を効かせた“油淋鶏風タルタル”をプラスした新商品「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」のほか、「チキンタツタ」にチェダーチーズを入れた「チーズチキンタツタ」も登場。

さらに、北海道産バターを使用してリニューアル登場となる「シャカシャカポテト じゃがバタ」、日向夏、甘夏の爽やかな味わいと、後に引くまろやかなヨーグルトの風味が特長の炭酸ドリンク「マックフィズ 和かんきつヨーグルト味」「マックフロート 和かんきつヨーグルト味」も販売されています。

同社の公式「X」アカウントは同月16日、「チキンタツタは5／19（火）まで！マクドナルドへ急げ！」とコメントし、販売終了まで「あと3日」であることを伝えました。翌日には「チーズチキンタツタはあと2日！」と投稿しています。

終了までの“カウントダウン”が始まり、X上では「終わると思うと余計に食べたくなる」「ヤバい！急いで食べ納めしないと」「えっ、待ってくれ、まだ食べてない」「チーズチキンタツタ最高すぎるからレギュラー化してほしい…」「せめてチキンタツタだけでも定番化してくれませんか！」と、終了を惜しむ声が上がっています。なお、一部の店舗ではすでに販売を終了しています。

