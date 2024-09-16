電気グルーヴ」のピエール瀧が、草野球の試合での活躍を自身のインスタグラムで報告し、注目を集めている。ピエール瀧は「残暑どこ吹く風のギンギンに酷暑の中、TOKYO大リーグの公式戦が再開！」と試合の熱気を伝え、ピエール学園とハイボールズの対戦を楽しんだ様子を描写。試合は白熱し、最終回にノーアウト満塁からのツーベースで同点に追いつくと、さらにサヨナラ犠牲フライで逆転勝利を収めた。ピエール瀧は「オイラは2回に