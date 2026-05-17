新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る４人の女性たちの華やかな人生とそこに隠されている“秘密”を紐解く「ABEMA」新作のオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』を６月20日（土）夜９時より無料放送開始することを決定した。新たに放送開始する『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る４人の女性たちの華やかな日常とそこに隠された素顔や葛藤、そして“光と闇