スーパーセレブ女子の光と闇に迫るCELEB SECRET、6月より放送開始
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る４人の女性たちの華やかな人生とそこに隠されている“秘密”を紐解く「ABEMA」新作のオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』を６月20日（土）夜９時より無料放送開始することを決定した。
新たに放送開始する『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る４人の女性たちの華やかな日常とそこに隠された素顔や葛藤、そして“光と闇”に迫る「ABEMA」オリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会やグローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える人には言えない”秘密”とは？
密着するのは、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長の父を持ち、『CLASSY.』などで人気モデルを務める現在第一子妊娠中の藤井サチ。国内外を合わせて約320万超のフォロワーを誇る世界的インフルエンサーでモデルのMONAKO。当時12歳にして「サマンサタバサ」の最年少デザイナーを務め、『準ミス・ワールド2025日本代表』にも輝いた9か国語を操る現役医大生・Lara。25歳でマレーシアに移住し美容医療ツーリズムの事業をアジアで展開、その敏腕女性社長っぷりに憧れたオンラインサロンの会員数は300人以上を誇るうれしのちゃん（嬉野ゆみ）の４名。世界各国で繰り広げられる彼女たちの華やかな人生を壮大なスケールで追いかける。
さらに、主題歌には“新世代アイコン”ならびに“シンガーソングライター界の新星”として世界中から熱視線が注がれているグレイシー・エイブラムスの『Risk』が決定。グレイシーの「Risk」は、不確かな未来に全力で飛び込む時の怖さやドキドキを描いたポップ・ソング。なお、セレブ女子たちを見守るスタジオMCは後日発表予定。
新たに放送開始する『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る４人の女性たちの華やかな日常とそこに隠された素顔や葛藤、そして“光と闇”に迫る「ABEMA」オリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会やグローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える人には言えない”秘密”とは？
さらに、主題歌には“新世代アイコン”ならびに“シンガーソングライター界の新星”として世界中から熱視線が注がれているグレイシー・エイブラムスの『Risk』が決定。グレイシーの「Risk」は、不確かな未来に全力で飛び込む時の怖さやドキドキを描いたポップ・ソング。なお、セレブ女子たちを見守るスタジオMCは後日発表予定。