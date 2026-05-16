『週刊プレイボーイ』に登場する女性たちに「初グラビア」にまつわるエピソードや当時の想いを聞く連載、『初グラビア物語〜My First Gravure Story〜』。前回に続いて現在、女優として活動する美澄衿依（みすみ・えりい）さんによる後編。美澄さんは2021年、『週刊ヤングジャンプ』主催の「ギャルコン2021」で準グランプリを受賞。清楚な顔立ちと、見るモノに癒やしを与える、ゆるふわ×メリハリボディが広く注目を集めた。『週刊