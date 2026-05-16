回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」やプレミアム回転寿司「無添蔵」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、無添蔵の関東エリア2号店を7月に東京・新宿でオープンします。“ハイグレード”なネタがずらり「無添蔵」のメニューがコレです！新宿のどこにできるか地図も！「無添蔵」は、2005年に大阪・堺市で1号店が誕生。その後、関西4店舗と、2025年5月に関東初出店となる東京・中目黒にオープン。古民家や隠れ家をイメージ