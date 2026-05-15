ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」が、人気音楽ユニット「YOASOBI」とコラボしたTシャツコレクションを7月中旬に発売します。UTとYOASOBIのコラボは、5年ぶり2度目になります。【写真】Ayase＆ikuraが着用！オシャレすぎる全デザインを見る！コレクションはメンズTシャツ4柄。サイズはXS〜4XL、価格は1990円です。今回のコラボは、YOASOBIのクリエーティブを支えている、アーティストの藍にいなさん、GILLOCHINDO