スバル新型「トレイルシーカー」最上級グレードとはスバルのグローバルバッテリーEV（BEV）ラインナアップ第2弾として、新型「トレイルシーカー」が日本市場に導入されました。 2026年4月9日に発表されたこのモデルですが、最上級グレードはどのような仕様なのでしょうか。【画像】これがスバル新型「トレイルシーカー」の姿です！ 画像を見る（30枚以上）ミッドサイズSUVトレイルシーカーは、既存の電動SUV「ソルテラ」をベー