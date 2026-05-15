独創的なバカレシピを続々と開発している野島慎一郎氏『週刊プレイボーイ』で「激ウマ!! バカレシピ研究所」を連載中のB級フード研究家・野島慎一郎（のじま・しんいちろう）さん。今回の"バカレピ"は、ミートソースを麻婆豆腐と入れ替えた「麻婆ミートドリア」！【写真】「麻婆ミートドリア」のレシピ＊＊＊【今回の食材】・冷凍ミートドリア1人前・麻婆豆腐のもと（なるべく辛め）1袋・豆腐適量※その他、使用す