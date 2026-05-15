新井宏昌氏が解説…直球へのタイミングが「遅れている」明確な意図が見えてこない。ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地で行われたジャイアンツ戦に先発登板。打者としては出場せず、投手に専念して7回無失点で3勝目を挙げた。「1番・指名打者」で出場した前日は12試合、53打席ぶりに本塁打を放った。ただ、安定している投球と比較すると、打撃は本来の状態には程遠い。今季は投手として7試合に登板してメ