小米技術日本株式会社は、スマートウォッチ「REDMI Watch 6」を2026年5月14日（木）より発売する。2.07インチの高精細有機EL（AMOLED）ディスプレイとピーク輝度最大2000nitsの高い視認性に加え、550mAhの大容量バッテリーによる最大24日間の長持ち設計（ライトユース時）、約9.9mmのスリムボディとアルミニウム合金フレームによる上質なデザインを両立。デュアルL1対応の5衛星測位GNSSや150種類以上のスポーツモード、多角的なヘ