元中日の豊田氏、3年目オフに結婚式も「星野さんのお客さんばっかり」元中日外野手の豊田誠佑氏（名古屋市中川区・居酒屋「おちょうしもん」経営）は、プロ3年目（1981年）に規定打席にこそ到達できなかったが、114試合に出場して打率.292と結果を残し、自信をつけた。オフには明大の先輩である中日・星野仙一投手に媒酌人を頼み、東京都内のホテルで結婚披露宴を行い、4年目の飛躍を誓った。目指すは中堅のレギュラー奪取だった