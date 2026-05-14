ニンニクを半年保存する方法について、ニチレイフーズ（東京都中央区）の公式Xアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…意外と知らない？」これが「ニンニクを半年保存する“裏技”です！公式アカウントは「ニンニクは『皮ごと冷凍』で、約6カ月も保存可能！」と投稿。冷凍保存の手順について、次のように紹介しています。（1）ニンニクは1片ずつバラバラにし、2〜3片ずつラップで包む（2）まとめて冷凍用保存袋に入