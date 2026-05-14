ニンニクを半年保存する方法について、ニチレイフーズ（東京都中央区）の公式Xアカウントが紹介しています。

【豆知識】「えっ…意外と知らない？」 これが「ニンニクを半年保存する“裏技”です！

公式アカウントは「ニンニクは『皮ごと冷凍』で、約6カ月も保存可能！」と投稿。冷凍保存の手順について、次のように紹介しています。

（1）ニンニクは1片ずつバラバラにし、2〜3片ずつラップで包む

（2）まとめて冷凍用保存袋に入れ、口を閉じて冷凍

かちこちに固まらないので、冷凍後にカットするのも簡単だといいます。

また「用途に合わせてあらかじめカットしてから冷凍保存も可能。この場合は2週間程度保存可能です！」とアドバイスしています。

この投稿について、SNS上では「これはかなり実用的ですね。ニンニクは冷凍しても風味が大きく落ちにくいので、まとめて処理しておくと料理の時短にもなりますし、使い勝手が良くなる方法だと思います」「この方法おすすめです！」などの声が上がっています。

ぜひ試してみてはいかがでしょうか。