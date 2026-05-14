脆弱性情報データベース「JVN（Japan Vulnerability Notes）」で、「Androidアプリ『あんしんフィルター for au』における重要情報の平文送信の脆弱性」が案内されている。アプリを更新することで対策できる。 Androidアプリ「あんしんフィルター for au」で重要情報の平文送信の脆弱性が確認された。中間者攻撃（man-in-the-middle attack）により、第三者に通信内容を傍受されたり、改ざんされ