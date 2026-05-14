百貨店のトキハ（大分市）は12日、新しい代表取締役会長に大分銀行の岡松伸彦専務取締役（64）が就任する人事を発表しました。 【写真を見る】トキハ新会長に大分銀行専務の岡松伸彦氏32年ぶり会長交代、財務強化へ 岡松氏は1984年に大分銀行に入行。常務執行役員本店営業部長や専務取締役経営戦略本部長などを歴任しました。同氏の起用により、財務面をはじめ経営体制の強化を図る狙いです。 一方、1994年から会長を務めてき