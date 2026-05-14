Photo:Raymond Wong / Gizmodo US 本当に今度こそ？Apple（アップル）がAIが強化されたSiriのリリースを宣言してからほぼ2年が経ちますが、どうやらやっと実現しそうです。Bloombergのマーク・ガーマン記者によると、6月開催のApple開発者向けイベントWWDC 2026では、重要な変更がいくつか予定されていて、そのほとんどがSiriをChatGPTのようなものへと進化させる点についてなんだそうです。