漫画家のやかしま雪さんの漫画「強迫性障害を抱える母親の日常まとめ」が、Xで合計1万6000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む強迫性障害を抱えている作者。外出時も鍵の閉め忘れが気になって、何度も確認せずにはいられません。他にも日々さまざまなことが、ふとしたきっかけで不安になり…という内容で、読者からは「リアルさが痛いほど分かる…」「地味にキツイよね」「理解がもっと深まること