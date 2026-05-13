2023年には38HRも…過去2年は打撃低迷復帰の道のりは容易ではないようだ。腰椎椎間板ヘルニアのため10日間の負傷者リスト（IL）入りしているルイス・ロバートJr.外野手の回復状況が思わしくないようだ。「とってもショック」「本当にバカげたトレード」とNYファンの怒りがふつふつとこみ上げている。ロバートJr.は昨オフにホワイトソックスからトレードで加入。2023年には38本塁打を放って大谷翔平投手（当時エンゼルス）と本