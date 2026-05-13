長井市の公園で今、初夏の花「白ツツジ」が見頃を迎え、訪れる人を楽しませています。ことしは高温の影響で去年よりも早く咲き誇っています。長井市中心部にある「白つつじ公園」にはおよそ3000株の「白ツツジ」が植えられています。市の観光協会によりますと、ことしは、開花期に高温の日が続いた影響で生育が早まり、去年より4日ほど早く、今が見頃ということです。訪れた人は青空の下、写真を撮ったり園内を散策したりして楽し