7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが2025年2月に配信リリースした楽曲『好き、お願い』が急浮上している。X上で、5人組アイドルグループ・嵐を感じる楽曲として急激に拡散されているのだ。同楽曲はABEMA『恋する週末ホームステイ 2025冬』のオープニング曲として使用された楽曲。嵐ファンの耳に留まった背景には、しっかりとした理由があるようだ。「『好き、お願い』を制作したスタッフには、嵐の『Love so sweet』（20