スイカやキュウリなどの農産物の盗難被害を防ごうと13日、金沢市内の生産農家と警察がパトロール隊を結成しました。金沢市安原地区の生産農家と金沢西警察署では「農産物実守り隊」を11年前に結成し、毎年、農作物の盗難防止に向けたパトロールをしています。この日行われた出発式では、地元の生産組合長らが「盗難被害の防止に努めます」と決意表明した後、警察と生産者が合同で近くの畑をパトロールしました。